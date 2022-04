РУСКИ КЕРЕСТУР – Закончени ювилейни XXV Бамби фест котри орґанизовала Дзецинска заградка „Цицибан” зоз Предшколскей установи „Бамби”, того року у вименєней форми без класичних дзецинских наступох.

Тогорочни Бамби фест у шицких дзецинских заградкох ПУ Бамби орґанизовани як вецейдньова вистава рисункох, малюнкох и рижних креативних роботох котри були виложени у голу Дома култури.

Источашнє, попри вистави, нащивителє мали нагоду провадзиц и видео презентацию у котрей були окреме представени шицки ґрупи зоз Цицибану през фотоґрафиї їх каждодньових активносцох, а ґрупи зоз музичней школи збогацели презентацию зоз даскельо шпиванками.

Вистава була наисце нащивена кажди дзень, велї родичи зоз дзецми приходзели и вецейраз, вше було и домашнї воспитачки котри дзечнє привитовали госцох. Окрем вистави и видео презентацийох за старших, на цикави способ було обдумани и рижни реквизити за бависко дзецох. Так наймладши нащивителє мали нагоду посликовац ше у рижник костимох, побавиц ше у хижкох и замкох, найсц у улоги витязох и бавиц ше зоз численима бависками котри настали през роботнї зоз їх воспитачками.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)