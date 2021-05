Закончени Ярнї конкурс Явней библиотеки, наградзени и коцурски школярки

КОЦУР/ВЕРБАС – И того року Оддзелєнє за дзеци и младих Явней библиотеки ,,Данило Киш” у Вербаше розписало Ярнї конкурс 2021 за шицких школярох основних и стреднїх школох вербаскей општини, а того тижня найуспишнєйшим школяром подзелєни и награди. Школяре тей яри мали можлївосц рисовац лєбо писац на тему „Найкрасши слова ~ по слунку ишли”.

Спред Явней библиотеки жири за литературне творительство Бранислав Зубович и за подобове творительство Милияна Радованович, вибрали найлєпши роботи медзи численима котри сцигли на конкурс.

Награди, уж традицийно, були кнїжки, а за школярох пририхтане и додзельованє наградох у централней читальнї у Вербаше. Тота традиция ше отримує уж скоро трицец роки, а того року и додзельованє и цек конкурсу ше одвивали у вименєних епидемиолоґийних условийох.

Медзи наградзенима школярами зоз Вербасу и Бачкого Доброго Поля, були и школярки зоз Основней школи ,,Братство єдинство” зоз Коцура. За литературну роботу наградзена школярка трецей класи Драґана Ревес, а за подобово роботи наградзени школярка трецей класи Дуня Юрчук и школярка другей класи руского оддзелєня Рамона Будински.

Додзельованю наградох, вєдно зоз школярками, присуствовали и їх учительки Дюрдїца Полдруги и Славица Чельовски.

