Законченє молитви Св. Осифови

РУСКИ КЕРЕСТУР – На предвечериє нєзаповиданого швета св. Осифови, котри ше означує 19. марца, а котри источашнє и покровитель Провинциї Шестрох Служебнїцох СНМД, закончена каждодньова молитва до Святого Осифа.

Коло двацец фамелиї котри ше поряднє модлєли каждодньови ружанєц до Святого Осифа од 17. фебруара по 18. марец, присуствовали подзековней Служби Божей котру служел о. Михайло Шанта, а на Служби о св. Осифови надихнуто наказовал патер Карло Хармат, франєвец з Нового Саду котри у Керестуре отримовал духовни вежби шестром Служебнїцом.

Молитва була орґанизована на препоруку Святїйшого оца Франциска з нагоди Рока святого Осифа котри тирва од 8. децембра 2020. по 8. децембер 2021. року. Окремни рок започал як здогадованє на 150-рочнїцу преглашєня Святого Осифа за заступнїка вселенскей Церкви.

Пацерки ше модлєли фамелиї котри приходзели до центру Йосафата, у складзе зоз предписанима епидеомиолоґийнима мирами, молитва ше преношела на Фб боку Катедрали св. Николая и провадзело ю каждодньово од трицец по штерацец слухачох, наших вирних зоз цалого швета.

Скорей пацеркох кажди дзень ше читало розпатраня зоз живота св. Осифа.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)