Закончуюци испити покладали и коцурски школяре

КОЦУР – Покладанє Закончуюцих испитох за школярох осмих класох основних школох закончене вчера, 29. юния, та так и за школярох коцурскей Основней школи „Братство єдинство”.

Того школского року Закончуюци испит покладали 45-еро школяре осмей класи, од чого 9-еро школяре зоз руского оддзелєня.

По словох директорки коцурскей Основней школи Сенки Мученски, пре безпечносц школярох и наставнїкох на закончуюцим испиту, и пре вше частейши дояви о поставених бомбох, покладанє закончуюцих испитох за коцурских школярох нє було отримане у просторийох тей школи.

Спрам упутствох МУП-у и Министерства просвити, у вербаскей општини покладанє Закончуюцих испитох орґанизоване було так же шицки школяре зоз штирох основних школох у Вербаше закончуюци испити покладали у вербаскей Основней школи „Петар Петрович Нєґош”, а мали матуранти зоз шицких валалох Закончуюци испит покладали у Основней школи „Вук Караджич” у Бачким Добрим Полю. Понеже коцурски маломатуранти були найчисленши, вони тести ришовали у школскей спортскей гали, покля други школяре були порозмесцовани по учальньох. Покладанє шицких трох тестох прешло у шоре, додала директорка коцурскей Школи Сенка Мученски.

Мали матуранти першого дня, 27. юния, покладали тест зоз сербского, односно мацеринского язика, потим другого дня, 28. юния, покладали тест зоз математики, а трецого дня комбиновани тест з биолоґиї, хемиї, физики, историї и ґеоґрафиї, як и було предвидзене.

Прелиминарни резултати Закончуюцого испиту на уровню школи буду обявени 1. юлия, а конєчни резултати школяре буду знац 5. юлия.

Пополньованє лїстини жаданьох електронски прейґ порталу плановане од 30. юния по 6. юлий, а пополньованє и придаванє лїстини жаданьох у Школи, як и уношенє до бази податкох, будзе 6. и 7. юлия.

Обявйованє урядових резултатох и розпорядок упису школярох до школох заказани за 13. юлий.

(Опатрене 15 раз, нєшка 15)