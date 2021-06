Закончуюци испити покладали 45-еро школяре коцурскей школи

КОЦУР – Вчера, 25. юния, закончене покладанє Закончуюцих испитох за школярох осмих класох основних школох, та так и за школярох Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре.

Того школского року Закончуюци испит покладали 45-еро школяре осмей класи, од чого 7-еро школяре зоз руского оддзелєня. По словох директорки коцурскей Основней школи Сенки Мученски, покладанє шицких трох тестох прешло у порядку.

Мали матуранти перше покладали тест зоз сербского, односно мацеринского язика, потим другого дня покладали тест зоз математики, а трецого дня комбиновани тест з биолоґиї, хемиї, физики, историї и ґеоґрафиї, як и було предвидзене.

Прелиминарни резултати Закончуюцого испиту буду обявени 27. юния, а конєчни резултати школяре буду знац 2. юлия.

Потим шлїдзи пополньованє лїстини жаданьох електронски прейґ порталу https://mojasrednjaskola.gov.rs/ од 26. юния по 3. юлий, а пополньованє и придаванє лїстини жаданьох у Школи, як и унос до бази податкох, будзе 3. и 4. юлия.

Обявйованє урядових резултатох и розпорядок упису школярох до школох будзе 11. юлия.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)