Закончуюци испит покладаю 32-йо матуранти

РУСКИ КЕРЕСТУР – И у Основней школи Петро Кузмяк вчера на 9 годзин почало покладанє Закончуюцого испиту хторе покладаю 32-йо школяре осмей класи.

У орґанизациї испиту Школа ше строго притримує предписаних правилох, а задатки кажде рано буду принєшени зоз одредзеного пункту у Зомборе.

Мали матуранти вчера покладали тест з мацеринского тє. руского язика, нєшка з математики, а наютре, 25. юния, комбиновани тест з пейцох предметох (хемия, биолоґия, физика, история и ґеоґрафия).

