ЖАБЕЛЬ – Закончуюци испит робели 49 школяре осмей класи зоз Основней школи „Йован Йованович Змай”, од того двоме по ИОП-у. Закончуюци испит шицки школяре зоз Општини Жабель робели у Основней школи „Милош Црнянски” у Жаблю.

Пондзелок, 27. юния школяре поробели тест зоз сербского язика, вовторок, 28. юния, ришовали тест зоз математики, а стреду, 29. юния, комбиновани тест.

На закончуюцих испитох школяре були подзелєни до трох ґрупох зоз двома наставнїками зоз ґосподїнскей Основней школи. Школяре котри робели присподобени закончуюци ИОП-у були у окремней учальнї. Були випочитовани шицки предписаня котри сцигли зоз Министерства за образованє, науку, културу и спорт. Задатки були преважно на заокружованє и дописованє.

Як дознаваме, прелиминарни резултати буду обявени нєшка, а общи упечаток же ше школяре найбаржей знашли на комбинованим тесту.

