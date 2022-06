Закончуюци испит у Керестуре прешол без проблемох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней школи „Петро Кузмяк” вчера докончене покладанє тестох Закончуюцого испиту за малих матурантох, хторе було 27. 28. и 29. юния, и прешло без проблемох.

Тести покладал 21 школяр з керестурскей школи, а з нїма источашнє покладали и парняци з основних школох зоз Крущичу (17 школяре) и з Лалитю (14 школяре), а вєдно 52-йо школяре. Так ше опредзелєло пре безпечносни мири т. є. пре нєдавни познати нємили подїї у школох.

Першого дня ше покладало тест з мацеринского язика, а Кузмяковци покладали з руского язика, други дзень з математики, а треци комбиновани тест з пейцох предметох – историї, ґеоґрафиї, физики, хемиї и биолоґиї.

После препатрених тестох, по школским календаре, прелиминарни резултати Закончуюцого испиту школяром буду доступни 1. юлия, такой годни послац и евентуални жалби, а конєчни резултати буду обявени 5. юлия на 8 годзин.

(Опатрене 29 раз, нєшка 29)