РУСКИ КЕРЕСТУР – Закончуюци концерт школярох Школи за основне музичне образованє (ШОМО), видвоєного оддзелєня у Руским Керестуре, отрима ше нєшка, 10. юния у велькей сали Дома култури, з початком на 20 годзин.

Школяре у програми представя цо шицко научели у тим школским року.

Уход до велькей сали Дома култури шлєбодни.

