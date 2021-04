Основане Совитовалїще „Нє будз сам/а”

ВЕРБАС – Союз здруженьох за помоц ментално нєдостаточно розвитим особом у АП Войводини у сотруднїцтве зоз Здруженьом за помоц ментално нєдостаточно розвитим особом „Хижочка” („Кућица”) зоз Вербасу порушує на уровню цалей Войводини Совитовалїще за особи зоз интелектуалним инвалидитетом и їх фамелиї под назву „Нє будз сам/а”.

У периоду од марца по децембер 2021. року будзе запровадзене Совитовалїще на покраїнским уровню за даванє адекватних и правочасних информацийох и совитох фамелийом дзецох и одроснутих особох зоз интелектуалним инвалидитетом о їх правох и способох витворйованя правох, як и за даванє психолоґийней и дефектолоґийней потримовки.

Шицки заинтересовани ше можу явиц до Совитовалїща од 1. априла на число телефона 021/ 444 219 каждого роботного дня од 10 по 12 годзин, а одвит достаню у року од 24 годзини. на розполаганю и мейл адреса mnro.voj@gmail.com.

Услуги Совитовалїща наменєни шицким фамелийом и поєдинцом (родичом, старательом, виховательом, родзини и особом зоз интелектуалним инвалидитетом) котри маю потребу за потримовку.

ол. русковски

