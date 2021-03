Засадзиц квеце и уживац у його краси

Виглєдованя указую же квеце будзи чувство задовольства и щесца при людзох, цо абсолутни знак же животни простор треба украшиц зоз квецом хторе нам миле, же би мало рижни, весели фарби хтори ми любиме, и нам приємни пах.

Квеце символ краси и живота и воно зоз своїм випатрунком и пахом доприноши же бизме ше приємно чувствовали у своїм обисцу, у своїм дворе, на своєй тераси. До нашого дому приноши добре розположенє, а понеже вимага и одредзену физичну активносц, бо коло його краси треба и робиц, доставаме кондицию и злєпшуєме свойо здравє.

Тераз на початку яри у заградки, до хторей звичайно садзиме квеце, єст надосц роботи, а тоти цо нє маю заградки тераз можу попораїц свойо тераси, очисциц черпечки и жардинєри и порихтац их за нове квеце.

Мастер инжинєр гортикултури и пейзажней архитектури Єлена Дудаш зоз Коцура гвари же би и жем у заградки требало порихтац за нову сезону квеца.

– Заградку би найлєпше було прекопац з ашовом, алє велї у нєй маю квеце хторе вєшенї посадзене як цо тулїпани, кичкириджи, зомбульки, хтори тераз починаю квитнуц, и пре нїх ше заградку нє шме копац з ашовом, алє ю мож прекопац з мотику, помали прейсц коло квеца, же би жем постала мелка и же би дихала. Треба позберац шицко цо наопадовало, як цо сухе лїсце, сухи конари, даєдно квице хторе остало та змарзло, як цо перени-вецейрочне квеце, бо їх наджемна часц змарзла през жиму и вони ознова починаю роснуц, алє им треба одклонїц, оштригац, старе сухе лїсце. Кед дахто ружи нє орезовал вєшенї, тераз их треба орезац, тиж так и лаванду – гутори Єлена Дудаш.

Дахто квеца хтори чувствительни, пред жиму позакривал зоз лїсцом, або конарами, або зоз кукуричанку, же би нє вимарзли и тераз тото лїсце, або конари треба склонїц же би квеце могло рушиц.

– Хто кладол ружи под дунци, ище нє треба скланяц дунци, аж даґдзе у другим тижню априла. Тераз ище жимно и тоти мали пупки на ружох би могли змарзнуц. Дахто кладзе на млади ружи одрезану пластичну фляшу зоз затичку, та ґу яри, знєє затичку, ружа достанє дакус воздуху, алє є и далєй защицена, а фляшу, як и дунци, цалком треба склонїц у другим тижню априла – толкує Дудашова.

Тераз кед ше углавним вичисцує и пораї заградку, мож ю дакус погноїц зоз минералним гнойом.

– Заградку мож погноїц зоз гнойом НПК, лєм треба мерковац же би ґранули нє попадли на лїсце даєдней рошлїни цо уж почала роснуц, бо го може очкодовац. Гной треба розруцац по хвилї яку маме тих дньох, кед дакус пада и диждж, бо ше минерали скорей розпуща и такой войду до жеми. Єст и орґански гної, наприклад пелетирани курячки, хтори барз добри и тераз их треба розруцац по заградки – гутори Єлена.

ЛОНЬСКИ МУШКАТЛИ ВИНЄСЦ ШТРЕДКОМ АПРИЛА

Мушкатли ище нє треба виношиц вонка, аж у априлу, можебуц аж штредком априла, а нє треба виношиц анї други квица хтори прежимовали у цеплим. Я их виберам кед прейдзе 15. април и сезона зогриваня, коло Велькей ноци, и то час кед уж нєт анї ранши мрази, хтори можу направиц вельку чкоду квецу хторе зме чували нука цалу жиму. Гоч през дзень єст и 20 ступнї, кед рано жимне, аж и мали мраз, од минус 1 ступень, може квецу направиц вельку чкоду. Мож их тераз препатриц, чи ше им лїсца почали сушиц, або чи маю даяки хороти, або чи ше на нїх нє зявели даяки печарки, або инсекти. Нє чудне кед ше им лїсце почало сушиц, то найчастейше прето же су у цеплим, маю штучне зогриванє, а часто нє маю анї вельо шветлосци, кед су, наприклад, у пиньвици. Треба им пооламовац осушени лїсца и раз у тижню залївац и причекац най оцеплєє – совитує Дудашова.

