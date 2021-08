Заслуги за „войованє”

Його професийни вибори були єдноставни: буц дошлїдни самому себе и „войовац” за правдиви вредносци хтори маю свой смисел и хторим нє пенєж на першим месце. Того ше Мирослав Виславски тримал ище на самим початку своєй кариєри, у политики, познєйше у спортским живоце дзе з одбойкашским клубом Войводина дотхнул сам верх, а вец и у медийох як спортски новинар, водитель и публициста. Того ше Виславски трима и нєшка, нєдавно добитнїк ище єдного припознаня – Награди „Светозар Милетич” за животне дїло Дружтва новинарох Войводини.

Наградзени вецей раз у своїм живоце, Мирослав Виславски гвари же му мило кед хтошка почитує його закладанє, труд и роботу, и на тото нєшка патри як на коруну того цо потераз за собу охабел. Та и кед би ше, гвари, ознова народзел, по истих шлїдох би крачал, исти бразди би заорал и за исте би ше борел, прешвечени же тото правдиве цо у нїм кучи, вишло з фамелиї…

А у Виславсковей фамелиї з Вербасу бул штварти син по шоре, дзе на окраїску варощика, такой при Цукровнї, запаметал скромне, алє щешлїве дзецинство.

СЦЕЛ БУЦ ПОЗНАТИ ФОДБАЛЕР

– Спорт бул состойна часц нашого фамелиярного живота. Мой брат Йоаким Кимо бул познати фодбалер. Бавел у Партизану пред сто тисячи людзми, бул державни репрезентативец и його кариєра у велькей мири на мнє уплївовала. Сцел сом буц таки як и вон. Тренирал сом, дошол сом по репрезентациї Войводини, алє за розлику од мойого брата хтори бул цихи, я нє тримал язик за зубами. Повадзел сом ше зоз тренером, напущел Вербас, пошол до войска, вец до Коцура… Добре же сом теди любел дружтвену активносц, нєт дзе ме нє було и то була моя своєродна одскочна деска за дальши анґажман – гвари Виславски, хторого дружтвено-политична робота одведла до Нового Саду. Вельки ентузиязем, алє и озбильносц у роботи секретара Покраїнскей самоуправней заєднїци за школярски и студенски стандард, так повец, паралела нєшкайшому Министерству, резултовала з вельким довирийом и потримовку людзох хтори теди одлучовали о важних инвестицийох, односно розподзельованю средствох. Так наприклад, под час його мандату положени фундаменти Студентским домом на Лиману 3, а то лєм часточка того за заслужни Виславски, Висла, хторому ше просто поведзено – верело.

ОДБОЙКАШСКИ КЛУБ ДЗВИГНУЛ ПО НЄБО

У спорту, точнєйше у фодбалу, наш собешеднїк предлужел робиц як дружтвени роботнїк, надпоминаюци же як теди фодбалере Войводини (млади) освоєли першенство аж на два заводи, цо потамаль нє бул случай. Та заш лєм, и тот анґажман престал кед ше закончела Виславскова политична кариєра, и кед остал без роботи. Дакедишнї директор Фодбалского клубу Войводина, Любо Шпаньол му помага и находзи роботу як комерциялисти у Кроациї осиґураня, алє и тото длуго нє потирвало. Воєни роки на просторох бувшей Югославиї ознова нашого собешеднїка кладу на били хлєб.

-Теди ме поволал Райко Кияц, леґендарни одбойкашски руководитель и приял ме до ОК, озда по принципу – кельо допринєшем, тельо будзем мац… И гоч сом преферовал други спорти, кед сом уж вошол до Клубу, лєм єдно ми було важне – сцел сом же бизме були найлєпши. Як упрекосц, я о тим явно бешедовал, и гварел сом же одбойка будзе популарнєйша од фодбалу, же будземе мац вецей публики… На концу, так и було. Вельку помоц зме мали од ТВ НС, и пре познанство з людзми хтори були на чолє тей медийней хижи, вихасновал сом тоту позицию и ми спочатку жили з маркетинґу, нашо кажде змаганє преношела Телевизия и уж у першим року моєй роботи одбойкаше освоєли першенство – гвари вон. Шоровали ше потим и дзевец шампионски титули за дзевец роки, з добрей часци и же ше му удало прицагнуц озбильних спонзорох до Клубу – з ошмихом, а полним шерцом, приповеда наш собешеднїк надпоминаюци же шицко цо ше случовало у одбойкашским Клубу пилно зазначовал єден чловек, и йому дзекуюци, нєшка найбогатша архива праве у ОК Войводина. Тирвало то по 2000-ти рок.

ОДХОД ДО ТЕЛЕВИЗИЇ

– Кед ше пременєла нова ґарнитура у руководстве, видзел сом же то нє тота екипа хтора ше годна ношиц з постояцу систему и вишол сом з тей приповедки. Зоран Чирич ме поволал на ТВ Єсенїн и гоч мал зо мну иншаки плани, пошвидко зме ше радзели о концепту емисиї хтору бим евентуално робел, як би то випатрало… Так настава емисия Контранапад, емисия о спорту дзе сом зочовал людзох розличних становискох, привитовал познатих спортистох, людзох з тей бранши. Познєйше ше зявела и друга емисия на Каналу 9, то були локални медийни хижи, теди барз добре патрени – предлужує Мирослав, познати по тим же о тим цо думал, шмело бешедовал. А праве у спорту, хтори почувствовал и на власней скори, дзе познєйше упознал и лїцо и спак на тим конаре, препознал накадзи ше политика пробовала „шлихтац” и злохасновац го, виписал и власне мено з велькима буквами. Нє ишло вше так як жадал, мал и тих цо ше му спроцивйовали. Мал и гевтих хтори го любели и потримовали. И падал и ставал. И починал од початку.

ОД ФАМЕЛИЇ ВЕКШЕ НЄТ

Колумни Виславского були спортско-политична приповедка, а кнїжка Контранапад резултат спомнутей нєпреривней борби за добробут дружтва, и закладанє за тирваци вредносци у нїм. Окреме за тото, як гвари, цо ма вецейвиковне упорище. А то фамелия.

– Нєт озда векше о того як зачувац фамелию од шицких спокусох цо живот ноши зоз собу. То тото исконске цо нас отримує, предлужує Виславски, поцешни же и на тим полю цалого живота мал потримовку.

На першим месце од супруги Милияни, Чарногорки, и його дакедишнєй школскей пайташки з истей лавки, а потим и од дзивчатох Мирослави и Мариї, хтори давно позакончовали факултети и пошли кажда по своєй драги.

На Ґлавици при Новим Садзе, през лєто Мирославова оаза. Там препатра архиву, вше цошка записує и зазначує, а планує виглєдовац, писац, написац кнїжку… Будзе, гвари, док будзе… Тераз ту и други, ище векши радосци. За унуку Йовану, вше найдзе часу…

