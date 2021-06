Зашеданє МВК св. Кирила и Методия

ЗРЕНЯНИН – Вчера, 31. мая, почало 38. порядне пленарне зашеданє Медзинародней владическей конференциї св. Кирила и Методия (МВК), зоз предшеданьом монс. Ладислава Немета, владики зренянинского и предсидателя МВК. Присуствовали и апостолски нунций у Републики Сербиї монс. Лучиано Суриани и апостолски нунций у Чарней Гори монс. Луидї Пецуто.

Як сообщене зоз МВК, на тим пленарним зашеданю плановани розправи о преслави Рока фамелиї, хторого преглашел папа Франциско и о орґанизациї владических програмох у рамикох наявеней синоди владикох з тему „За синодалну Церкву: заєднїцтво, участвованє и посланє”.

З оглядом же актуалному предсидательови, подпредсидательови и секретарови виходзи пейцрочни мандат, плановани и виберанки за тоти длужносци. Тиж, предвидзене и розпатранє ситуациї коло виронауки у школох и ришеньох проблема напущених и церквох у подлим стану, окреме у Войводини.

