Зашеданє предсидательства СФУЛО-а отримане прешлей соботи

НОВИ САД – Всоботу, 4. децембра, отримана онлайн схадзка Предсидательства СФУЛО-а (Шветова федерация українских лемковских орґанизацийох), зоз хтору предшедовал подпредсидатель СФУЛО-а зоз Зєдинєних Америцких Державох Марко Говански.

У роботи зашеданя участвовали члени Предсидательства зоз шицких седем жемох того здруженя: Канади, Польскей, України, ЗАД, Словацкей, Горватскей и Сербиї.

На дньовим шоре були вецей точки, медзи хторима и место и час отримованя наступного VII Конґресу СФУЛО хтори будзе и виберанкови.

Всоботу вигласане, зоз векшину гласох, же би VII Конґрес бул отримани у Новим Садзе, идуцого року у септембру. Кажда жем на Конґрес може послац до седем членох, у зависносци од своїх материялних можлївосцох.

На Конґресу було слова и о Виснїку орґанизациї чийо ище єдно число видзе по конєц того року, як и о законох о депортациї хтори ше буду приношиц у наступним периодзе у Парламенту України. София Федина, задлужена як член Предсидательства СФУЛО и народни депутат Парламенту України же би ше закладала у процесу їх приношеня же би ше депортацию преглашела за злодїйство.

На концу зашеданя Марко Говански гварел же робота Предсидательства була успишна прето же у нєй учествовали скоро шицки члени.

На онлайн зашеданю Предсидательства СФУЛО участвовали члени Союзу Руснацох Українцох Сербиї на чолє зоз предсидательом Боґданом Виславским.

