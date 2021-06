Заєднїцка схадзка представительох Министерства за людски права и заходнобачкого округу

ЗОМБОР – У шветочней сали Скупштини городу Зомбору вчера отримана заєднїцка схадзка представительох општинох Зомбора, Апатину, Оджаку и Кули, националних меншинох и институцийох з обласци социялней защити, а у орґанизациї Министерства за людски и меншински права и дружтвни диялоґ, на чолє з министерку Ґордану Чомич. На схадзки бул и предсидатель Општини Кула Дамян Милянич и директорка Центра за социялну роботу Општини Кула Ґордана Вакула.

Циль нащиви бул же би пречерали информациї хтори локалним самоуправом оможлївя полне применьованє закона зоз заєднїцкей компетентносци.

Предсидатель Милянич, медзи иншим, визначел одличне сотруднїцтво Општини Кула з Министерством, як и здобутки Општини у тей обласци.

