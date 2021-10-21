За Бал младих ше мож приявиц по 10. новембер

ДЮРДЬОВ – Млади зоз Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” и того року орґанизую уж традицийни Бал младих, од петнац по трицец пейц роки.

Бал будзе отримани 13. новембра у просторийох КУД „Тарас Шевченко” у Дюрдьове, почнє на 19 годзин, грац будзе „Пицикато бенд”, а за госцох орґанизована вечера и богата томбола.

Уходнїци по цени од 1.200 динари мож резервовац и купиц до 10. новембра при Тамари Салаґ на телефонске число 064/ 412-98-85, або на инстаґрам боку @mladez.djurdjov.

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