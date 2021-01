За бисери ми нє дзбаме?

Перши сход алумнистох Ґимназиї „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре отримани 21. новембра. 2020. року у орґанизациї керестурского Здруженя гражданох „руСТЕМ”, а у рамикох проєкта ‘Петро Кузмяк АЛУМНИ’ хтори финансовал Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци. Сход отримани у виртуaлним просторе прей платформи ЗУМ, и на нїм участвовали коло 30 бувши школяре нашей, рускей Ґимназиї. На сходу, у наисце приємней атмосфери, дискутоване о общим стану у рускей заєднїци, и найвецей о нє малих виволаньох котри ше нєшка находза пред нашу Ґимназию. Лєм най здогаднєм, же тота иста институция, як така, єдинствена на швеце, и шлєбодно мож повесц, без преувелїчованя, прави бисер у образованю. Нє лєм у руских або сербских, алє у ґлобалних рамикох.

Зазберованє бувших школярох до алумни клубох добре позната пракса, поготов медзи заходнима образовнима институциями. Таки клуби вшелїяк же места дзе ше евокую памятки и преприповедовюю анеґдоти зоз школских лавкох, алє то нє конєчни циль. Ту ше заправо роби о єдней класичней вин-вин ситуациї. З єдного боку, алумнисти шицких ґенерацийох ше повязую медзисобно, чераю искуства, идеї, контакти и шицко друге цо би им могло буц интересантне и хасновите у професийней лєбо приватней сфери. З другого боку, школа затримує своїх бувших школярох, нєшка витворених професионалцох, у своїм нєпоштредним окруженю и прейґ нїх доходзи до информацийох, идейох, материялних средствох, и иншого у цилю подзвигованя квалитету самей школи. Источасно, алумнисти помагаю у промоциї школи як и вибудов препознатлївого идентитету и угляду школи у ширшей заєднїци. Цеплу воду нє нужно видумовац ознова, таки исти у основи и концепт Алумни клубу Петро Кузмяк. Но, ту єст и єден додатни спецификум. Ґимназия у Керестуре од националного значеня за руску заєднїцу, гоч ше то у пракси нє чувствує, и гоч ше ми як заєднїца нє одношиме ґу нєй так як и заслужує. Прето, робота Алумни клубу автоматски достава ширши контекст, и на єден способ постава од общого интересу за цалу руску заєднїцу.

Котри то главни упечатки першого сходу алумнистох? Єст их вецей. Перши упечаток вшелїяк, то сами алумнисти. На сходу участвовали нашо адвокати, лїкаре, инженєре, ИТ фаховци, професоре, новинаре, докторе наукох, фармацеути, дїловни людзе зоз швета бизнису… „Продукти” нашей Ґимназиї, на цешенє цалей рускей заєднїци. Наисце було крашнє видзиц таке дружтво на єдним месце. Важне повесц же ше велї алумнисти медзисобно стретли по першираз праве на тим сходу. Други моцни упечаток, то же векшини алумнистох нє було познате же ше прешлого року до руского оддзелєня Ґимназиї уписали лєм тройо школяре, а о информованосци о других актуалних виволаньох (проблеми коло учебнїкох, нєфункционалносц будинку Замка, нєодвичательна кадровска политика итд.) анї най нє бешедуєм. То нам гутори же таки значни и боляци теми нє доставаю адекватни третман и простор у нашей явносци, як и же информациї котри пласую нашо мейнстрим медиї нє доходза до найвита­лнєйшей часци нашей заєднїци, при чим праве на алумнистох учашнїкох сходу патрим як на репрезентативни прикладнїк членох рускей заєднїци котри припадаю старосней структури помедзи 25 и 45 роки, и котри вшелїяк, єй найобразованша и найвиталнєйша часц. Як вец мож обчековац же ше голєм зарно огромного потенциялу тей часци заєднїци унапрями на общи хасен заєднїци, кед информациї нєт? Могло би можебуц повесц и же тота иста часц заєднїци, витворена у других и иншаких сферох, нє заинтересована за „руски” теми. Алє то напросто нє так. И то треци упечаток котри ношим зоз сходу алумнистох. Раз кед алумнисти були упознати зоз проблемами нашей Ґимназиї, розвила ше жива дискусия, анализовала ше ситуация, понукало ше ришеня. Зоз такима активносцами ше предлужело и после сходу, дзе велї алумнисти свойо становиска, та аж и мали елаборати, винєсли прейґ фейсбук ґрупи Петро Кузмяк алумни, лєбо у приватних комуникацийох. Людзе, значи, маю дзеку допринєсц и помогнуц! Таке алумни искуство нас учи же шицко цо потребне за активованє поєдинца то прецизна информация вєдно зоз конкретним и прешвечлївим контекстом.

Виволаня пред нашу Ґимназию вельки, алє то лєм часточка виволаньох котри стоя пред нашу руску заєднїцу як цалосцу. Основне предусловиє же би ше на тоти виволаня одвитовало квалитетно то ексцитованє и мобилизация шицких потенциялох зоз котрима розполага наша заєднїца. Потенцияли маме, а нашо алумнисти прави приклад зоз чим шицко розполагаме. На мобилизациї, односно на информацийох и контекстох тераз треба озбильно робиц.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово.

