За вакцинованє ше мож приявиц и прейґ кол центру

БЕОҐРАД – Вчера отворени кол центер прейґ котрого гражданє на телефон можу виражиц жаданє же би ше вакциновали процив коронавирусу, пише на сйту Радио-телевизиї Войводини.

Гражданє ше приявиц можу зоз поволованьом числа 0800-222-334 котри доступни кажди дзень од 8 по 20 годзин. Електронске приявйованє почало пондзелок. Прейґ портала еУправи котри доступни 24 годзини, по вчера рано ше приявели вецей як 180 000 людзе.

Вакцинация 1 000 добродзечнє приявених гражданох прейґ портала еУправи, старших од 75 рокох, котри ше рахую до приоритетних ґрупох, почнє нєшка и будзе тирвац даскельо наступни днї.

Вчера на Институту Торлак другу дозу Файзеровей вакцини достали шицки котри з першу дозу вакциновани 24. децембра, медзи нїма и премиєрка Ана Брнабич. На схадзки представнїкох Министерства здравя зоз директорами 158 домох здравя у Сербиї поведзене же у наступних дньох буду вакциновани шицки здравствени роботнїки.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)