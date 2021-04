ЖАБЕЛЬ – Гражданє котри ше нє приявели за вакцинованє на порталу е-Управи, од вчера то можу зробиц и прейґ општинского кол центру на телефонске число 021/210-22-65 кажди роботни дзень од осем по петнац годзин.

Така опция приявйованя можлїва лєм покля єст вакцини на лаґеру, а слово о вакцинох Спутнїк В и Файзер, того мешаца спомнута акция орґанизована по другираз.

