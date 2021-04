За Ваню назберани 86 одсто потребних средствох

ДЮРДЬОВ – По вовторок, 30. марца, назберане 86 одсто потребних средствох за єденацрочного Ваню Романового зоз Дюрдьова котрому потребни операциї обидвох ногох же би могол ходзиц. У назбераних средствох нєураховани 200 тисячи динари, котри пондзелок, 29. марца, донирала Општина Жабель.

Дзекуюци тому же назберана скоро цала сума средствох, приявени є за операциї, а його родичи чекаю же би им явели датум. Операциї маю буц у Беоґрадзе. Перша у маю, а друга у авґусту того року.

Хто жада потримац и помогнуц же би ше назберало потребни пенєж за Ваньово операциї, алє и регабилитацию котра му потребна после операцийох, средства може уплациц на рахунок Гуманитарней фондациї „Будз гумани” Александра Шапича, динарски рахунок: 160-6000000844056-66, девизни ЕУР: 160600000084407509, IBAN: RS35160600000084407509, SWIFT/BIC:DBDBRSBG. Средства мож уплациц и прейґ смс порученя – 982 на 3030, а єдно порученє кошта 200 динари.Финансийну помоц мож придац и на грекокатолїцкей парохиї у Дюрдьове, як и до шкатулох у даскелїх дутянох у Дюрдьове.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)