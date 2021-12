За викенд отримана „Коцурска чутка 2021”

КОЦУР – У просторийох Дома култури у Коцуре през днї викенду, 11. и 12. децембра, у орґанизациї Културно-просвитного дружтва ДОК – Нови Сад отримани Медзинародни фестивал гумору и сатири „Коцурска чутка 2021”, того року єденасти по шоре.

Тогорочни Фестивал почал всоботу, 11. децембра, зоз отвераньом вистави у голу Дома култури. На самим початку, предсидатель КПД ДОК – Нови Сад проф. др Михайло Фейса привитал шицких присутних, визначуюци значносц самого Фестивалу за котри гварел же є єдинствени на тих просторох. На паноох нащивителє могли видзиц ретроспективу потерашнїх карикатурох, як и вибор зоз дзешецрочних активносцох Дружтва. Тиж, того вечара представена и вистава дзецинских подобових роботох на теми „Ламачка” и „Коцурска чутка”, а после вистави була отримана и промоция кнїжкох двох лауреатох.

Другого дня фестивалу, внєдзелю, 12. децембра, почала Централна манифестация и перша часц програми, „Коцурска чуточка”, була пошвецена дзецом дзе ше наймладши представели зоз музичнима и ґлумецкима точками. Наступели школяре зоз коцурскей ОШ „Братство єдинство” котри ше представели зоз скечами, писнями и танєчнима точками, а одбавена и кратка театрална представа „Пандемия и ми” котру написала Катарина Фейди.

Друга часц програми облапяла „Коцурску чутку”, дзе представени рижни музични точки, ачє и твори лауреатох. Преглашени и побиднїки по шицких конкурсох котри були розписани з нагоди тогорочного Фестивалу – перше место дзеля Васил Толески зоз Скопя и Веселин Миятович зоз Вербасу, а друге и треце место дзеля Милан Добровольски Ранчер з Маґличу и Милица Боснич з Нового Саду.

Награду „Соцки” за найлєпши гумористично-сатирични текст на руским язику и перше место дзеля Славомир Олеяр з Торонта у Канади и Юрий Мельник з Мукачева у України, а друге и треце место дзеля Терезия Кубанїйова з Прешова у Словацкей и Дюра Салонтаї з Коцура. За найлєпшого карикатуристу „Коцурскей чутки” преглашени Федор Вицо зоз Словацкей, а за найлєпшого сатиричара и аналитичара у 2021. року преглашени Михайло Катона зоз Руского Керестура.

У рамикох того Фестивалу накнадно були розписани ище пейц конкурси котри тирвали мешац днї. Побиднїки у музичним конкурсу, шпиваню гумористичних писньох, то Владимир Малацко з Керестура и Акош Пап зоз Кули. Жири похвалєл и Милана Ґнипа котри на конкурс послал часц материялу зоз дзецинского музичного фестивалу „Коритка” з Нового Саду, як и Александра Дулишковича з Мукачева котри ше представел зоз соло интерпретациями на руским язику. Побиднїца на театралним конкурсу Катарина Фейди, котра ше зявела як авторка дзецинского фалата, главна ґлумица и режисерка, а ґлумици Силвия Маґоч, Мартина Уйфалуши и Марияна Фараґо похвалєни. Тиж, за свойо точки похвалєни були и школяре коцурскей школи Рамона Будински, Филип Буила, Даниєла Ґайдош, Николина Маґоч, Михайло Копчански, Хелена Колєсар и Невена Достич, а за найшмишнєйши видео преглашени видео-клип Александра Суботина у котрим главну улогу ма Сандра Ґойков.

На подобови конкурс сцигли числени роботи школярох зоз коцурскей школи, зоз Основней школи зоз Савиного Села и зоз Петровцох. Жири, на чолє зоз Владом Нярадийом додзелєл по три перши, други и треци награди – перше место Николина Маґоч, Филип Буила и Михайло Копчански, друге Даниєла Ґайдош, Надя Ґайдош и Рамона Будински, а треце Ана Еделински, Дуня Дубак и Николия Панджа.

У правеню чардака зоз чуткох нє були усоглашени, та лєм похвалєни школяре учителькох Славици Чельовски и Ивони Гнатко зоз Петровцох.

Найдлугшу чутку, длужини 28 цм, принєсол Михайло Чордаш. За иновативни гумористични креациї похвалєни Мартина Уйфалуши за рифейс-анимациї и Славомир Олеяр за крижальки пошвецени Чутки. Плакети, припознаня и подзекованя буду видруковани и уручени шицким початком 2022. року, гварел др Фейса.

По законченю програми, у голу Дома култури були етно столи котри пририхтали членїци Активу женох КУД „Жатва”, та ше шицки нащивителє ошвижели, коштовали рижни сладки лакотки и препровадзели приємни хвильки у друженю.

Фестивал бул уключени до гуманитарней акциї збераня помоци за хлапца Панайотов Йована зоз Коцура, за чийо лїченє и регабилитацию ше уж длугши час орґанизую рижни акциї.

На концу, предсидатель КПД ДОК – Нови Сад проф. др Михайло Фейса подзековал на потримовки Бензинскей пумпи Тутнєвич, Дому култури Вербас, ОШ „Братство єдинство”, МЗ Коцур, ДОД Коцур, КУД „Жатва”, наставнїци Марияни Петричевич котра помогла коло сценоґрафиї, а як визначел, окреме є подзековни численим медийом, заш лєм визначуюци руску редакцию РТВ-а, и Бору Отича котри дал наяву за Фестивал у своєй емисиї „5казанє”. Манифестацию Медзинародни фестивал гумору и сатири „Коцурска чутка 2021” потримал Национални совит Руснацох, Завод за културу Войводянских Руснацох и ґенерални покровитель Туристична орґанизация општини Вербас.

