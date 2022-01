За викенд у Коцуре „Капушнїк фест”

КОЦУР – У орґанизациї Туристичней орґанизациї општини Вербас, на чолє зоз єй директорку Марию Златович-Арсениєвич, тих дньох ше приводза ґу концу пририхтованя за „Капушнїк фест” чийо отримованє заказане за 5. фебруар.

У орґанизованю, окрем компетентних зоз Туристичней орґанизациї, учасц вжали и представнїки Месней заєднїци Коцур, а присуствовала и заменїца предсидателя општини Вербас Тияна Алексич. До самого обдумованя, планованя, як и орґанизациї, уключени и представнїки КУД „Жатва”, жени зоз Активу женох коцурского Културно-уметнїцкого дружтва, КУД „Завичайне врело” и представнїки Євангелскей церкви зоз Коцура.

За манифестацию „Капушнїк фесту” плановани коштованє капушнїкох характеристичних за тот валал, як и рижни збуваня и роботнї, а орґанизаторе поволали валалчанох и шицких других заинтересованих же би ше на соботу, 5. фебруара, од поладня прешейтали през центер Коцура и опатрели цо шицко пририхтане у рамикох манифестациї.

Отримованє „Капушнїк фесту” плановане же би ше одбуло опрез Дому култури у Коцуре, а у случаю нєвигодних хвильових условийох, о пременкох шицки заинтересовани буду благочасово обвисцени.

