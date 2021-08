За викенд у Руским Керестуре почина „Червена ружаˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Ювилейни 60. Фестивал рускей култури Червена ружа почина наютре у Руским Керестуре и будзе тирвац по нєдзелю 15. авґуст.

Фестивал почнє зоз Червеним пупчом на 17 годзин на лєтнєй бини у дворе Основней школи Петро Кузмяк, а после преглашованя побиднїкох и уручованя наградох, на 20 годзин почню Одгуки ровнїни. Уход того дня будзе шлєбодни.

Першого дня Фестивалу, од 17 годзин, будзе отверана и вистава фотоґрафийох автора Петра Дешича, под назву Руски дзивки, и будзе поставена у рамикох проєкту Дзвери музею валалского Туристичного здруженя. Фотоґрафиї годно опатриц у школским будинку Замок каждого дня под час тирваня Ружи.

З нагоди ювилейней 60. Ружи, будзе поставена и вистава старих фотоґрафийох зоз потерашнїх 60 Червених ружох, а хтори буду виложени у голу Дома култури тиж под час Фестивалу.

Шлїдуюцого дня, соботу 14. авґуста, у Велькей сали Дома култури на 20 годзин почнє змаганє за найкрасши дзивоцки и леґиньски глас, найлєпшу авторску композицию и за найлєпши цалосни наступ. Уход за нащивительох будзе коштац 100 динари.

Остатнього дня Фестивалу, на нєдзелю 15. авґуста, будзе ретроспектива народних композицийох зоз потерашнїх 60 Ружох, у Велькей сали Дома култури, а почнє на 20 годзин. И на тот дзень, уход за нащивительох будзе коштац 100 динари.

През три днї Фестивала за шицких госцох будзе отворена и Музейна збирка у Замку.

Каждого вечара, после 22 годзин, у школским дворе будзе орґанизована Музика за танєц и розвагу, у орґанизациї Здруженя Пакт Рутенорум.

