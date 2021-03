За Дзень женох шицки кнїжки „Руского слова” туньши за 30 одсто

НОВИ САД/РУСКИ КЕРЕСТУР – Знїжени цени кнїжкох за 30 одсто, котри видала НВУ „Руске слово”, а з нагоди медзинародного Дня женох, будзе тирвац 7. и 8. марца 2021. року.

Термин на нєдзелю, 7. марца, найбаржей ше одноши на уж традицийни базар з нагоди Дня женох у Руским Керестуре, у самим центре опрез парку.

У Керестуре тезґи з кнїжками НВУ „Руске слово” буду виложени и на пондзелок, 8. марца, а векшина кнїжкох будзе коштац 210 динари.

Кнїжки на котри ше нє одноши тот попуст то Руски християнски календар 2021 и комплет кнїжкох др Гавриїла Костельника.

Туньши кнїжки 7. и 8. марца годно купиц и прейґ сайту https://knjizkiporuski.com.

