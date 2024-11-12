За достоїнство професиї

После траґичних подїйох у Новим Садзе, велького протесту Новосадянох и америцких виберанкох, хтори провадзи цали швет, штрайк просвитних роботнїкох остал у циню тих збуваньох. Просвитни роботнїки ступели до штрайку и маю лєм єден єдини циль – сполнєнє вимогох хтори винєшени пред Владу влонї, и котри Влада подписала и оверела зоз печацом.

Члени штирох репрезентативних синдикатох – Уния синдикатох просвитних роботнїкох Сербиї, Синдикат образованя Сербиї, Синдикат „Нєзависносц” и Синдикат роботнїкох у просвити Сербиї ступели до штрайку 1. новембра. Од початку нового школского року отримани вецей протести, а од 4. новембра штрайк ше радикализовал.

Од пондзелку годзини скрацени на 30 минути у шицких школох дзе членство синдикату. Тиж так и предшколски установи, хтори у членстве репрезентативних синдикатох, орґанизую даяку файту борби, так же ше дзеци до предшколских установох прима од 9 годзини рано.

З оглядом на тото же Министерство просвити, финансийох и Влада нє водзи розгварки зоз просвитнима роботнїками у напряме сполньованя цильох поставених зоз Протоколу, алє и нових коло колективного контракту и цени роботи за идуци рок, штири репрезентативни синдикати принєсли заєднїцку одлуку и ступели до сериї штрайкох. Просвитни синдикати маю план за синдикалну борбу, алє го нє одкриваю у подполносци.

Репрезентативни синдикати у образованю послали упутства свойому членству, а воно предвидзує же ше од 4. новембра нє буду отримовац додатни и дополнююци годзини, як и годзини класного старшини, а заняти нє буду присуствовац на схадзкох оддзелєнских и наставнїцких радох. По школских управох 30-минутови штрайк ше будзе отримовац по утвердзеним розпорядку, а модел циркуларного штрайку превжати од других державох, же би ше шпоровало енерґию и пре менше одбиванє зоз плацох просвитним роботнїком.

Главна вимога просвитарох же би Влада сполнєла тото цо ше обовязала у Протоколу хтори пред роком подписала зоз синдикатами, же би початна плаца наставнїкох зоз седмим ступньом фаховей приготовки була виєдначена зоз просековим републичним заробком од януара 2025. року. Влада понука звекшанє за 11 одсто шицким занятим у образованю, як и єднократну помоц 15 000 динари, хтору би достали шицки сектори, окрем високого образованя.

Тиж так, понукнуте звекшанє надополнєня за класне старшинство за єден процент, цо одбили шицки штири синдикати. Предходне понукнуце було 12 одсто за наставнїкох, а за шицки други кадри у просвити 8 проценти, цо за синдикати тиж так нє прилаплїве, та у цеку штрайк, покля ше вимоги нє сполнї.

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