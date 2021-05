За знїщованє суньоґох и клїщох

РУСКИ КЕРЕСТУР – До керестурскей Месней заєднїци сцигли БТИ-таблети средства за знїщованє ларвох суньоґох, хтори жителє безплатно можу превжац у єй просторийох, кажди роботни дзень од 8 до 15 годзин.

Таблети обезпечела Циклонизация а. д. Нови Сад, а БТИ-таблети високо селективни биоцидни продукт котри дїйствує лєм на ларви суньоґох. Наменєни су за хаснованє лєм у обисцох дзе єст стояцей води, котра ше затримує длужей як седем днї.

Гражданє таблети треба же би покладли на влажних местох, по обисцох, пиньвицох, септичних дзирох, цивох за дижджовку и других менших поверхносцох дзе ше вода затримує.

Єдна таблета наменєна за 200 литри води, а з количества єдного погара води, за седем днї ше можу вилягнуц и даскельо стотки суньоґи.

Циклонизация Нови Сад, на явних поверхносцох у населєних местох општини Кула, окончи хемийни третман знїщованя клїщох, и то у чаше од 25. по 28. май, а у зависносци од обставинох хвилї.

Обвисцує ше з тей нагоди пчоларох же ше третман окончи зоз препаратом Aqua-K-Othrine, котрому дїйство єден дзень.

