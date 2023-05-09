За керестурски Кирбай попуст 30% на кнїжки „Руского слова” и други погодносци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Кнїжки НВУ „Руске слово” мож купиц нєшка на Кирбаю у Руским Керестуре з попустом 30 посто.

Штанд з кнїжками будзе на Русинскей улїци, дияґонално од Школи (на мосцику Дзвонка Раца Току), при нашому колпортерови Ксениї Макаї Орос.

Цена нових кнїжкох з попустом од 210 до 350 динари.

УВАГА! За купени на попусту 10 кнїжки одразу, даруєме предплату тижньових новинох „е-Рускe словo” (у ПДФ формату) до конца рока. А за тих цо купя 20 кнїжки на попусту, даруєме друковану предплату тижньових новинох „Руске слово” до конца рока. Тота погодносц важи и за онлайн наручованє и купованє кнїжкох.