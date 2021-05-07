За керестурски Кирбай попуст 30% на шицки кнїжки „Руского слова” и нови вигодносци

РУСКИ КЕРЕСТУР/НОВИ САД – Попуст 30 одсто на шицки кнїжки НВУ „Руске слово” будзе з нагоди Дня Европи и за керестурски Кирбай, 9. и 10. мая 2021. року, а векшина кнїжкох будзе коштац 210 динари.

Термин внєдзелю 9. мая найбаржей ше одноши на Кирбай у Руским Керестуре, дзе кнїжки годно купиц на штанду НВУ „Руске слово”.

Кнїжки годно купиц прейґ колпортерох по наших местох, а пондзелок, 10. мая, у представительствох НВУ „Руске слово” у Новим Садзе на новей адреси Футожска 2, 3. поверх (од 9 по 14 годзин) и на телефон 021/66-13-697; у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на 2. поверху и на телефон РК 025/703-311, од 9 по 13 годзин.

Попуст ше рахує и кед ше кнїжки „Руского слова” тоти два днї наручи и у онлайн кнїжкарнї.

Обновени електронски каталоґ кнїжкох НВУ „Руске слово” (документ у PDF формату), верзия од мая 2021. року, можеце зняц на тим линку (01.05.2021 Katalog knjizkoh Ruskoho slova-ceni popust).

УВАГА! За купени на попусту 10 кнїжки одразу, даруєме предлату тижньових новинох „е-Рускe словo” (у ПДФ формату) до конца рока. А за тих цо купя 20 кнїжки на попусту, даруєме друковану предплату тижньових новинох „Руске слово” до конца рока. Тота погодносц важи и за онлайн наручованє и купованє кнїжкох.

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