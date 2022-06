За Милу Жежель назберане 62 000 динари, збера ше за Машу Лесконїч зоз Сивцу

РУСКИ КЕРЕСТУР – После орґанизованей гуманитарней акциї за помоц тророчней Мили Жежель зоз Сивцу, за чийо лїченє Керестурци назберали 62 000 динари и нєдавно су уплацени на рахунок єй фамелиї, тих дньох, у Руским Керестуре, ознова порушана гуманитарна акция збераня пенєжох за Машу Лесконїч, тиж зоз Сивцу.

Маша народзена 12. марца 2021. року у Зомборе, а такой по виходу зоз породзилїща родичи обачели же ше дзивче нє чувствує добре.

По штварти мешац Маша мала константни ингалациї понеже мала давеня. Послата є до Беоґраду до Институту за здравствену защиту мацери и дзецка, дзе єй робена интервенция дуктусу на шерцу и уградзени ВП шант. После того Маша достава благшу форму епилепсиї и постава гипотона. Пошвидко Маша наполнї рок, а нє може сама шедзиц, ходзиц, нє трима главу и нє провадзи зоз поглядом.

Средства єй потребни за специялистични препатрунки, лїки, суплементи, витамини, лабораторийни анализи, купованє медицинских апаратох, ортопедских помагачох, лїченє у банї, як и за драгово трошки.

У Керестуре, за добродзечни прилоги, поставени шкатули хтори ше находза на шлїдуюцих локацийох – у предавальньох „Тренд Би”, „Фреш-маркет”, у кафичу „Мала оаза”, „Транспортним центре Ковач”, „Виславски делови М” и у ЯКП „Руском”.

Окрем шкатулох на спомнутих локацийох, за Милу Жежель отворени и гуманитарни фонд „Будз гумани – Александар Шапич” зоз жиро-рахунком на котри мож донирац пенєж:

– динарски: 160-6000001381468-67

– девизни: 160-6000001381453-15

– мож уплациц пенєж и прейґ мобилного телефону, односно прейґ СМС порученя у хторим треба написац 1230 и послац на число 3030 (цена порученя 200 динари).

И тоту акцию збераня пенєжу порушали Месна заєднїца.

