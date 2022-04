За награди Шветовей ради предложени Дюра Папуґа и Силвестер Макаї

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Рускей матки вчера отримана схадзка Управного одбору Матки, перша котру зволал нови предсидатель проф. др Михайло Фейса, а потим отримана и промоция двох актуалних публикацийох – Малей историї Русинох и Правопису руского язика зоз правописним словнїком.

На Дньовим шоре було шейсц точки, а найвецей ше бешедовало о будуцим промовованю виданя Мала история Руснацох, хторе после Руского Керестура заплановане за 20. април у Новим Садзе. На схадзки догварене и же ище єдно актуалне виданє Правопис руского язика зоз правописним словнїком будзе на пондзелок, на 10 годзин, подзелєне шицким школяром Основней школи Братство єдинство у Коцуре, а истого дня на 12 годзин, школяром руских оддзелєньох керестурскей Ґимназиї Петро Кузмяк.

На УО, за тот рок, за награду Шветовей ради Русинох/Руснацох/Лемкох (ШР РРЛ) зоз меном Василя Турока єдногласно предложени вецейрочни предсидатель ШР РРЛ Дюра Папуґа, док зоз векшину гласох за награду Ивана Манойла предложени уметнїк Силвестер Макаї зоз Коцура.

На схадзки догварене и посиланє допису релевантним библиотецким центром о додзельованю числа за руски язик у вязи зоз здобутим буквовим ИСО кодом (РСК), а вимога од Здруженя Русинох з Румуниї же би ше им уступело треци дзень Шветового конґресу хтори би требал буц отримани 2023. року у Новим Садзе, одбита з одлуку векшини.

