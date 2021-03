За награду предложени Звонимир Павлович

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Рускей матки пияток отримана заєднїцка схадзка Управного одбору Матки и Редакцийного одбору глашнїка РМ Руснак.

На дньовим шоре було шейсц точки, а найвецей ше дискутовало о одборох за фахову роботу дзе УО потвердзел предкладанє зоз Скупштини РМ и оформел нови одбор за науку, як и о процесу за виберанє нових предсидательох месних, городского и реґионалного одбору РМ.

Було бешеди и поради о нових активносцох Матки на запровадзованю трибинох о актуалних проблемох Руснацох у Покраїни и Републики, а тиж и о активносцох о наиходзацим Попису жительства.

На УО тиж догварене же за награду Шветовей ради Русинох/Руснацох/Лемкох зоз меном Василя Турока Гетеша у обласци култури, Руска матка предложи Звонимира Павловича зоз Нового Саду. На концу схадзки предсидатель РМ Дюра Папуґа поинформовал присутних о конкурсох на хтори потераз послати проєкти.

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)