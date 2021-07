За Наташу назберане 40.746 динари, збера ше за „Белаву птицу”

РУСКИ КЕРЕСТУР – После гуманитарней акциї за Наташу Ґайдошову зоз Коцура, за хтору у Руским Керестуре назберане 40.746 динари, вчера порушана гуманитарна акция у хторей ше назберани пенєж будзе донирац Здруженю Белава птица зоз Кули.

Шкатули за добродзечни прилоги, за тото Здруженє, поставени у предавальньох – Тренд Би, Фреш-маркет, Ауто-делови Виславски, у кафичу Мала оаза, Транспортним центре Ковач и у ЯКП Руском, а до гуманитарних акцийох уключели ше и млади з валалу, хтори под час журкох на базену, хтори сами орґанизую, збераю и добродзечни прилоги.

Млади потераз пенєж донирали за Наташу Ґайдошову, а у координациї з Месну заєднїцу буду идалєй участвовац у акцийох.

Зоз назбераного пенєжу за Белаву птицу, Здруженє планує купиц шпоргет, климу и кухньови аспиратор, док им Церковни одбор обезпечи средства за купованє нового уцицовачу.

