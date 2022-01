За националне Швето благодарна Литурґия

РУСКИ КЕРЕСТУР – У катедралней церкви св. оца Миколая вчера вечар на 17 годзин служена благодарна Служба Божа у рамикох локалного означованя Националного швета Руснацох у Руским Керестуре.

Благодарну Службу предводзел домашнї парох о. Владислав Варґа, а сослужели капеланє о. Владимир Медєши и о. Михайло Шанта. З тей нагоди парох Варґа у привитним слове визначел наш национални идентитет, руски язик и грекокатолїцку виру за цо ше, як гварел, нє шмеме ганьбиц, алє буц у тим поцешени. Поготов же зме така мала заєднїца, а свой дакедишнї карпатски диялект розвили на уровень же зме на ньго нєдавно преложели цалу Библию.

На Служби Божей нє було вельо парохиянох, а присутни були и представителє власци, державни секретар у Министерстве за людски и меншински права Олена Папуґа, предсидатель Општини Кула Дамян Милянич, представителє нашого Националного совиту и локалних власцох.

