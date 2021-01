НОВИ САД – Вчера, 17. септембра, парох коцурски о. Владислав Рац и парох новосадски о. Юлиян Рац служели благодарну Службу Божу з нагоди Националного швета Руснацох – за наш народ.

У пригодней казанї о. Юлиян шицким повинчовал швето у мено нашого епарха, владики кир Георгия Джуджара и особно, зоз жаданьом же би нас Бог благословел и дал нам моци и ласки за правдиви шведоченя вири и традициї. У казанї визначел и же наш народ нє вельки, алє є моцни кед зме вєдно.

Вон поручел вирним же би мерковали цо завжало место у їх шерцу. Святи Йоан Хреститель, бул добре познати шицким, бо поволовал на обраценє, на молитву, пост и любов. И Исус Христос указал же чловек нє жиє лєм од хлєба, алє од каждого Божого слова, од Його волї. Патьме на живот у шветлє Божей обяви и науки Церкви, на шицко цо хасновите у одношеню на вичносц з Богом. Так здобудземе правдиви мир – поручел о. Юлиян Рац.

