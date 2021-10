За нового керестурского пароха меновани о. Владислав Варґа

РУСКИ КЕРЕСТУР – Епархия св. Миколая за нового керестурского пароха вибрала о. Владислава Варґу, а з тим настали и пременки по других парохийох.

До пременки пришло пре наглу и нєсподзивану шмерц потерашнього керестурского пароха, протоєрея ставрофора мр Михайла Малацка, з чим и велї проєкти у керестурскей парохиї застановени.

На длужносц пароха у Руским Керестуре и Суботици меновани дотерашнї парох у Митровици и Беоґраду, о. Владислав Варґа. На тото упражнєте место меновани парох о. Иґор Вовк, парох зоз Нового Вербасу, котри источасно будзе и управитель парохиї у Беоґрадзе. На його место до Нового Вербасу меновани др Яков Кулич, дотерашнї помоцнїк пароха у Коцуре.

