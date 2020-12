За нєшка заказана схадзка СО Кула

КУЛА – За нєшка на 10 годзин, предсидатель Скупштини Општини Кула Бобан Дамянович, заказал шеснасту, остатню у тим року, схадзку локалного парламенту.

Пред одборнїками буду 15 точки дньового шора медзи котрима предкладаня Одлуки о буджету Општини за 2021. рок, приношенє Плану ґенералней реґулациї населєня Липар и Плану подробней реґулациї кружного крижаня на двох державних драгох у Кули, прилапйованє Концесийного акту за зверйованє окончованя дїялносци пригородского превоженя путнїкох на териториї општини Кула, вименки Одлуки о надополнєньох за хаснованє явних поверхносцох.

Пред одборнїками найду ше и предклад Кадрового плану Општинскей управи, Програми дїлованя за наступни рок дзепоєдних установох котрим снователь Општина и друге.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)