ДЮРДЬОВ/ҐОСПОДЇНЦИ – Медзинародне швето роботи, 1. май, гражданє Дюрдьова и Ґосподїнцох преславели на дворе, або у природи.

Найвекше число на дворе, а менше число Дюрдьовчанох коло Старей Тиси у дюрдьовским готаре, а Ґосподїнчанох коло Єґричкей у Ґосподїнцох. Найменєй було тих хтори ше одлучели тото швето преславиц звонка валалу, у Каменїцким парку, або на Фрушкей гори.

