За предсидателя осем кандидати на лїстини

Миша Вацич кандидат за предсидателя Републики Сербиї спред Сербскей правици на чиїм є чолє. То странка хтора ориєнтована екстремно на правим боку. Народзени є 5. юния 1985. року у Беоґраду. Од 16 рокох зоз свою фамелию бивал у Нємецкей дзе закончел штредню и висшу економску школу. По врацаню до Сербиї 2004. року, уписал ше на Правни факултет, алє го нє закончел. Познєйше нострификовал здобути школски дипломи и по фаху є економиста. Од теди по нєшка активни є у партийох правей ориєнтациї (Рух 1389, Сербски народни рух 1389). На позарядових виберанкох 2014. року за одборнїкох Скупштини Беоґраду його странка нє прешла цензус.