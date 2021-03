За софинансованє активносцох националних совитох 61,6 милиони динари

НОВИ САД – У Голу Покраїнскей влади штварток, 18. марца, шветочно подписани контракти о софинансованю порядней дїялносци националних совитох националних меншинох у Войводини.

Контракти о софинансованю порядней дїялносци представнїком националних совитох шветочно уручел подпредсидатель Покраїнскей влади и покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци Жолт Сакалаш.

На додзельованю контрактох покраїнски секретар Сакалаш гварел же виноси хтори ше додзелює националним совитом исти як и прешлого року, алє потвердзую постояносц, тенденцию и, насампредз, опредзелєнє Покраїнскей влади и того секретарияту же би ше и убудуце укладало до роботи и розвою националних совитох. Вон ище додал же и того року, ситуация зоз пандемию нє слабнє и шицки зме примушени свою роботу, активносци и програми прилагодзиц так же би припаднїки националних меншинох нє почувствовали очежани условия у роботи и же би ше їх права без почежкосцох имплементовали у шицких обласцох живота.

Додзелєни средства наменєни за софинансованє порядней дїялносци и за порядни трошки националних совитох, а буду уплацовани квартално, у штирох єднаких часцох, до конца 2021. рока.

Того року за реализацию активносцох средства достали 17 национални совити, хтори маю реґистроване шедзиско на териториї АП Войводини, а за тото зоз покраїнского буджету видвоєне 61,6 милиони динари.

Национални совит Руснацох по контракту за финансованє порядней дїялносци достал 3.071.600 динари, а подписал го предсидатель Борислав Сакач.

