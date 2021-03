За Теодору Неурочни назберане 19.700 динари, од вчера шкатули за фамелию Садовски

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох вецеймешачней гуманитарней акциї котру порушала Месна заєднїца Руски Керестур, седем шкатули за зберанє добродзечних прилогох за особи котрим то найпотребнєйше поставени на даскелїх местох у валалє, а каждого мешаца ше меня їх намена.

Прешлого мешаца ше зберало за дзивче Теодору Неурочни зоз Червинки и вкупно назберани 19.700 динари котри уплацени на єй рахунок отворени при Гуманитарней фондациї Буди хуман, а од вчера донациї наменєни фамелиї Садовски котрей у Кули згорела хижа.

Гуманитарни шкатули поставени у предавальньох Тренд Би и Фреш маркет, у ЯКП Руском, у предавальнї авто-часцох Виславски, на технїчним препатрунку Ковач и у кафе бару Мала оаза.

Най здогаднєме, одкеди принєшена одлука же шкатули буду поставени нєпреривно, а же ше хаснователє буду меняц одприлки на мешачним уровню, зберани средства и за Йована Панайотова зоз Коцура и за Уну Вуканац зоз Червинки.

