За трактори прейґ ИПАРД-у мож конкуровац по 22. април

БЕОҐРАД – Министерство польопривреди лєсарства и водопривреди – Управа за аґрарни плаценя розписала Седму явну поволанку за подношенє вимогох за одоброванє проєктох за ИПАРД стимулациї за инвестициї до физичного маєтку польопривредних ґаздовствох –за набавку нового трактора.

Термин за подношенє вимогох од 17. фебруара по 22. април 2022. року. Облапени сектори млєка, меса, овоци и заградових рошлїнох, житарки и индустрийни рошлїни, грозно и вайца. Зоз тоту поволанку обезпечени 1,35 милиярди динари.

Предмет Явней поволанки, прилаплїви трошки набавки нового трактора з кабину, зоз стандарднима часцами, пошоренями и опрему за окончованє польопривредних роботох. Моц трактора завиши од сектора укладаня и обсягу продукциї. Наприклад, кед дахто ма овоцнїк од 2 по 10 гектари, може набавиц трактор моци до 60 кW, а моцнєйши трактор, до 80 кW годзен набавиц кед же ма помедзи 10 и 50 гектари.

Трактор може буц файти Т1 до Т5, або Ц1 до Ц5 у смислу окремного предписаня хтори одредзує подзелєносц моторних и приключних превозкох и технїчни условия за превозки у транспорту на драгох и треба же би сполньовал условия у обласци защити животного штредку ушорени з предписанями Европскей униї у тей обласци, а з хторима усоглашени предписаня Републики Сербиї.

Текст Явней поволанки мож превжац з интернет бока Министерство польопривреди лєсарства и водопривреди, як и интернет бока Управи за аґрарни плаценя.

Информациї о тим мож достац на телефони Инфо-центра Министерства польопривреди: 011/260-79-60 або 011/260-79-61 и Контакт центра Управи за аґрарни плаценя: 011/30-20-100 або 011/30-20-101, кажди роботни дзень од 7:30 по 15:30 годзин.

ИПАРД предприступна програма Европскей униї.

