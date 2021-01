За Уну Вуканац назберане 38 000 динари, збера ше помоц за Теодору зоз Червинки

РУСКИ КЕРЕСТУР – После орґанизованей гуманитарней помоци за Уну Вуканац зоз Червинки, за хтору назберане 38 000 динари з помоцу шкатулох за добродзечни прилоги у Руским Керестуре, од нєшка ше збера прилог и за Теодору Неурочни зоз Червинки.

Теодори, пре рижни компликациї на родзеню, покалїчени нервов сплєт лївей руки хтора остала подполно парализована. Кед наполнєла перши рок, Теодора мала каждодньово вежби, нащиви неонатолоґови як и физиятрови. После чежких преганячкох, лїкаре єй дияґностификовали Целикалию, аvтоимуну хороту, пре хтору цали живот муши водзиц рахунку о ґлутену и нащивйовац ґастроентеролоґа.

У другим року, после вельо вежбох, Теодора оспособела плєцо и локец, алє длань остала парализована. Же би могла порушац свою длань, Теодори потребна неурорегабилитация зоз роботику у жеми и иножемстве. Тиж єй нєобходни средства за лїченє у баньох, як и физикални терапиї, специялистични препатрунки, лабораторийни анализи, регабилитациї у иножемстве и средства за трошки драги и змесценьох.

Шкатули за добродзечни прилоги, за дворочну Теодору Неурочни, поставени – у предавальньох Тренд Би, Фреш-маркет, Виславски делови, у кафичу Мала оаза, Транспортним центру Ковач и у ЯКП Руском, а акцию збераня пенєжу орґанизовали секретар Месней заєднїци Михайло Пашо и директор ЯКП Руском Иґор Фейди.

Окрем шкатулох на спомнутих локацийох, за Теодору Неурочни отворени и гуманитарни фонд Будз гумани – Александар Шапич зоз жиро-рахунком на котри мож донирац пенєж:

динарски: 160-6000000766438-23

девизни: 160600000076628885 Помоц мож уплациц пенєж и прейґ мобилного телефону, односно прейґ СМС порученя у хторим треба написац 892 и порученє послац на число 3030 (цена порученя 200 динари).

