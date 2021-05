За фамелию Садовски назберане 32 800 динари, збера ше за Милана Бєлича зоз Сивцу

РУСКИ КЕРЕСТУР – У гуманитарней акциї у хторей ше зберало пенєж за фамелию Садовски зоз Кули назберане 32.800 динари, а од нєдавна поставени и шкатули за добродзечни прилог за Милана Бєлича зоз Сивцу.

Здогаднїме, пейцочленей фамелиї Садовски початком марца горела хижа, а огень спричинєл вельу материялну чкоду. У гуманитарней акциї участвовала локална самоуправа, МЗ Руски Керестур, привреднїки з валалу, як и гражданє хтори охабяли добродзечни прилоги.

Од нєдавна у Керестуре порушана ище єдна гуманитарна акция у хторей ше пенєж збера за єденацрочного Милана Бєлича зоз Сивцу, а хтори у чежким здравствени стану.

Милан народзени як здраве дзецко, правилно ше розвивал по його перши родзени дзень кед хлапец престал виягваряц слова хтори научел. Кус скорей трецого року, достава перши напад и пошвидко му дияґнозована епилепсия. Ушлїдзели випитованя, поробена маґнетна резонанца глави хтора указала на вельки очкодованя на малих кревових судзинох на мозґу.

После випитованьох, Милан достава и дияґнозу, гипопитуитаиризам, пре хтори наставали гипоґликемийни кризи, медзитим и попри терапиї зоз гормонами за рост, кризи ше предлужели. Милан коґнитивно вше вецей заостава, достава и дияґнозу лєгка ментална ретардация и нєспецифичного аутистичного спектру. Нє може запаметац вецей того цо учи, нє зна читац, нєправилно вигваря слова, нє може контроловац емоциї, та ше часто гистерично шмеє або плаче.

Же би Милан могол напредовац и же би достал прецизну дияґнозу, потребне поробиц ґенетски тестированя у иножемстве. Средства му потребни и за третмани зоз матичнима клїтинками, за специялистични и контролни препатрунки, за регабилитацию, лабораторийни анализи, суплементи, медикаменти и медицински материял.

Акцию збераня пенєжу порушали секретар Месней заєднїци Михайло Пашо и директор ЯКП Руском Иґор Фейди, хтори у Керестуре поставели шкатули за добродзечни прилоги, а хтори ше находза на шлїдуюцих локацийох – у предавальньох Тренд Би, Фреш-маркет, у кафичу Мала оаза, Транспортним центру Ковач и у ЯКП Руском.

Окрем шкатулох на спомнутих локацийох, за Милана Бєлича отворени и гуманитарни фонд Будз гумани – Александар Шапич зоз жиро-рахунком на котри мож донирац пенєж: динарски: 160-6000000856660-84, девизни: 160600000085724090.

За Милана мож уплациц пенєж и прейґ мобилного телефону, односно прейґ СМС порученя у хторим треба написац 1008 и послац на число 3030 (цена порученя 200 динари).

