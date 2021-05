За школяра ґенерациї Штреднєй школи вибрана Анастазия Козар

РУСКИ КЕРЕСТУР – За титулу школяра ґенерациї Штреднєй школи зоз домом школярох Петро Кузмяк, у тим школским року вибрана школярка ґимназиї на сербским язику зоз IV-2 оддзелєня, Анастазия Козар зоз Кули.

Єй вибор на своєй схадзки 26. мая потвердзела Наставнїцка рада Школи, а по одлуки окремней Комисиї,. За титулу школяра ґенерациї, попри Козаровей, свойо дипломи придала и Ивана Баїч, тиж школярка ґимназиї сербского оддзелєня, алє на основи бодованя дипломох, дакус вецей боди мала Козарова. Як визначела комисия, обидва школярки цо конкуровали за тоту титулу були активни у школских и звонканаставних активносци, на змаганьох, квизох, смотрох, на презентациї школи, кросох, сотруднїцтвох зоз другима институциями.

Иншак, матуранти ґимназиялци наставу закончели 25. мая, и то 12 школяре з руским наставним язиком, а 26 у сербским. Нєшка и на пондзелок 31. мая шицки, окрем єдного школяра зоз сербского оддзелєня, покладаю матурски испит, нєшка з мацеринского язика, а на пондзелок з виборного предмету, док одбрана матурских роботох планована од 1. по 7. юний.

