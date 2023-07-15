За викенд 43. „Коцурска жатва” и стретнуце младих

КОЦУР – Тогорочна културна манифестация „Коцурска жатва” и стретнуце младих почали вчера, пияток 14. юлия. Нєшка, соботу, 15. юлия будзе придаванє хлєба, етно столи и централна преслава културней манифестациї.

Другого дня, пополадню програма тогорочней „Коцурскей жатви” почнє зоз традицийним придаваньом хлєба. На платоу опрез Основней школи „Братство єдинство” на 17 годзин наступя дзецински фолклорни ансамбли.

На 18 годзин у центру валала будзе отверанє етно столох на котрих буду представени найсмачнєйши сладки и слани лакотки. Актив женох КУД „Жатва”, вєдно зоз численима женами з валалу за тоту нагоду приготови рижни єдла котри шицки госци и нащивителє годни покоштовац.

Централна преслава културней манифестациї „Коцурска жатва” будзе у Дому култури на 19 годзин. Руски шпиванки и рижни танци виведу домашнї и госцуюци ансамбли.

Манифестация почaла вчера зоз роботню за дзеци котра отримана у Етно клубу „Одняте од забуца”. Перши дзень „Коцурскей жатви” ше закончел з мултимедиялним вечаром зоз тему „260 роки од приселєня Руснацох до Коцура”.

У орґанизациї Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва” и Коцурского здруженя младих (КУМ), отримованє културней манифестациї „Коцурска жатва” и стретнуце младих помогли Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, Општина Вербас, Месна заєднїца Коцур, Национални совит Руснацох, Туристична орґанизация општини Вербас, Завод за културу войводянских Руснацох, Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох, Етно клуб „Одняте од забуца” и Основна школа „Братство єдинство” Коцур.