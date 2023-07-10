За викенд 43. „Коцурска жатва”

КОЦУР – Тогорочна културна манифестация „Коцурска жатва” и стретнуце младих будзе отримане за викенд, пияток и соботу, 14. и 15. юлия.

Манифестация почнє зоз роботню за дзеци котра будзе отримана у Етно клубу „Одняте од забуца” на пияток, 14. юлия, од 10 годзин. Исти дзень, од 18 годзин тиж у Етно клубу нащивителє годни одпатриц театралну представу „Лала”.

Перши дзень „Коцурскей жатви” ше закончи зоз змистом котри почнє на 20 годзин, и то будзе мултимедиялни вечар зоз тему „260 роки од приселєня Руснацох до Коцура”.

Другого дня, на соботу, 15. юлия, у рамикох културней манифестациї у Коцуре на стадиону ФК „Искра” будзе одбавени турнир пионирох „Яша Баков” на 8:30 годзин.

Програма тогорочней „Коцурскей жатви” ше предлужи у пополадньових годзинох зоз традицийним придаваньом хлєба и програму на платоу опрез Основней школи „Братство єдинство” на 17 годзин у котрей наступя дзецински фолклорни ансамбли.

На 18 годзин у центру валала будзе отверанє етно столох на котрих буду представени найсмачнєйши сладки и слани лакотки. Актив женох КУД „Жатва”, вєдно зоз численима женами з валалу за тоту нагоду приготови рижни єдла котри шицки госци и нащивителє годни покоштовац.

Централна преслава културней манифестациї „Коцурска жатва” будзе отримана у Дому култури на 19 годзин. Руски писнї и рижни танци виведу домашнї и госцуюци ансамбли.

У орґанизациї Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва” и Коцурского здруженя младих (КУМ), отримованє културней манифестациї „Коцурска жатва” и стретнуце младих помогли Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, Општина Вербас, Месна заєднїца Коцур, Национални совит Руснацох, Туристична орґанизация општини Вербас, Завод за културу войводянских Руснацох, Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох, Етно клуб „Одняте од забуца” и Основна школа „Братство єдинство” Коцур.

Орґанизацийни одбор „Коцурскей жатви” поволал шицких же би пришли на тоту традицийну културну манифестацию и стретнуце младих и уживали у богатей централней шветочней програми, як и у шицких провадзацих програмох.