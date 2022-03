Збера ше гуманитрану помоц

НОВИ САД/ЖАБЕЛЬ/ДЮРДЬОВ – Од початку воєного стану у України, Союз Руснацох Українцох почал орґанизовац гуманитарну помоц вибеженцом и загрожени особом у України.

Потераз прейґ Союзу обезечене змесценє за 21 особу, котрим обезпечене пребуванє и костиранє. Особи змесцени у Новим Саду, Жаблю и Дюрдьове. Штири особи предлужели драгу до своїх приятельох у Белґиї.

Союз ступел до контакту зоз Комесариятом за вибеженцох, котри обезпечел готел за таки потреби у Враню. Заинтересовани треба же би ше явели на телефон Комесарияту (064 828 3171).

Од парохиї св. апостолой Петра и Павла у Новим Садзе, Месней заєднїци у Новим Орахове и КУД Петро Кузмяк з Нового Орахова и гражданох зоз Дюрдьова, назберана помоц – конзерви, детерджент, пелюхи, минерална вода, облєчиво и обуй за дзеци и друге. Од подприємствох котри маю дїловни вязи у України достати посцелї на розцагованє вєдно з душеками.

Дня 29. марца послата перша часц нашей помоци на камиону до України, а котри обезпечел Благодїйни фонд братох Дулибяник зоз Дрогобицкого рейону України.

Зберанє помоци ше предлужує и далєй. Помоц ше збера у Руским културним центру у Новим Садзе, на новосадскей парохиї, у Дюрдьове ше явиц Боґданови Виславскийови, а хто сце помогнуц зоз других местох, може ше явиц до Союзу Руснацох Українцох Сербиї.

Помоц ше збера у догварки зоз Амбасаду України у Сербиї.

