Збера ше за машину за ровнанє дильовох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Керестурски польопривреднїки у сотруднїцтве зоз Здруженьом паприґарох и Месну заєднїцу Руски Керестур, принєсли одлуку же би ше до валалу купело машину за ровнанє дильовох.

На инициятиву векших парастох, догварене же би кажди польопривреднїк зоз валалу донирал 1 евро, односно 120 динари по гольту жеми котру обрабя. Средства ше збера уж цали тидзень и назберане достаточно за аконтацию за машину котра уплацена тих дньох.

Машина будзе купена на даєдно зоз реґистрованих польопривредних ґаздовствох, же би ше можебуц могло зоз ню конкуровац за субвенциї. У случаю же ше достанє субвенцию, вона будзе унапрямени на купованє ище даєдней машини за таку намену. Динари мож охабиц у Землєдїлскей задруґи Керестурска паприґа, за цо ше достава квита.

