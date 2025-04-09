Збера ше пенєж за купованє контейнеру за биванє

КУЛА/ЛИПАР – Гуманитарна акция за помоц Планчаковим, хтори жию у нєадекватних условийох, на старим салашу медзи Кулу и Липаром, тирва уж коло мешац, а всоботу 5. априла орґанизовало ше першу озбильнєйшу роботну акцию.

У тей акциї найвецей ше оправяло закрице хторе було у барз критичним станю, поставело ше хижку за аґреґат, хижку за карнистери з воду, а розчисцовало ше и простор за поставянє контейнеру за биванє, за чийо ше купованє, од нєдавна, збера донациї.

Сам контейнер за биванє кошта 3.100 евра, алє окрем нього будзе требац виплациц трошки и за його превоженє, витоварянє, бетониранє подлоги и подобне. По його поставяню, контейнер будзе требац опремиц и зоз билу технїку и мебльом.

На тот завод, порушана акция збераня пенєжох перше за купованє контейнеру за биванє, та ше донаторски шкатули находза на шлїдуюцих локацийох у Руским Керестуре – у предавальньох „Тренд Би” и „Фреш-маркет”, у Каритасу, Землєдїлскей задруґи „Керестурска паприґаˮ, Транспортним центре „Ковач”, „Виславски делови М”, а шицко под слоґаном „Нашо кущик, дакому вельо…”.

У акциї всоботу участвовало Добродзечне огньогасне дружтво зоз Руского Керестура, на помоци було и Огньогасне дружтво з Кули, потим Месна заєднїца Руски Керестур и велї вредни и гумани поєдинци з валалу.

Здогаднїме, Юлиян и Рожа Планчаково, маю кус менєй од 80 роки, на салашу жию роками, там одховали и штверо дзеци, медзитим, пре старосц и хороту вецей ше нє можу старац о себе, та им помоц нєобходна.

За подробнєйши информациї о помоци коло акциї, мож контактовац Йолея Боду на число 061/169-74-13.