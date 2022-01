Збера ше помоц за Милу Жежель зоз Сивцу

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре ше предлужує зоз гуманитарнима акциями у хторих ше будзе зберац пенєжи за чежко хори дзеци, а хвильково ше средства збера за тророчну Милу Жежель зоз Сивцу.

Мила народзена 2018. року, скорейчасово, а на родзеню мала лєм 1060 ґрами. Од тройнятох ше єдина виборела за живот.

Такой по родзеню є зоз породзилїща послата до Дзецинского шпиталю, до инкубатора, дзе на штучней вентилациї була 4 мешаци.

Другого дня по родзеню, пре нєдозретосц и скорейчасове народзенє, Мили ше зявело кирвавенє у мозґу IV ступня, пре хторе настал гидроцефалус. Положени єй ВП шант на хторим робени даскельо ревизиї.

Од виходу зоз шпиталю Мила поряднє ходзи на физикални третмани. Напредованя єст, алє Мила ище вше нє направела свой перши, самостойни крочай. Ментално є очувана, комуникация зоз ню єдноставна, а слово о веселим и нашмеяним дзивчецу.

Фамелия потераз самостойно зношела трошки лїченя, алє им надалєй потребна помоц гуманих людзох.

Дзивчецу средства потребни за – специялистични препатрунки, оперативни интервенциї, физикални терапиї, регабилитацию у банї, дефектолоґийни третмани, гипотерапиї, ортопедски помагача, як и за драгово трошки и змесценє.

У Керестуре, за добродзечни прилоги, поставени шкатули хтори ше находза на шлїдуюцих локацийох – у предавальньох Тренд Би, Фреш-маркет, у кафичу Мала оаза, Транспортним центру Ковач, Виславски делови М и у ЯКП Руском.

Окрем шкатулох на спомнутих локацийох, за Милу Жежель отворени и гуманитарни фонд Будз гумани – Александар Шапич зоз жиро-рахунком на котри мож донирац пенєж:

– динарски: 160-6000001292470-20

– девизни: 160600000129279806

– мож уплациц пенєж и прейґ мобилного телефону, односно прейґ СМС порученя у хторим треба написац 1196 и послац на число 3030 (цена порученя 200 динари).

И тоту акцию збераня пенєжу порушали – Месна заєднїца и ЯКП Руском.

